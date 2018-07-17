Внимание, родители: слаймы, возможно, небезопасны для детей

Лизуны нового поколения, игрушки-антистресс, способ занять даже непоседу и главные герои “залипательных” видео в Instargam — все это слаймы, которые пришли на смену кинетическому песку и пластилину из шариков. Считаете, что это отличный подарок ребенку? А вот ученые в этом не совсем уверены.

Игрушечная слизь, которую не хочется выпускать из рук, может негативно сказаться на состоянии здоровья ребенка, поясняют исследователи. Причина — небезопасные уровни химического вещества в ней, которые могут стать причиной тошноты, рвоты и судорог в желудке.

Независимая британская компания Witch, отстаивающая интересы потребителей, провела тестирование 11 доступных на рынке слаймов.

В итоге они обнаружили, что 8 из них не соответствуют основным требованиям безопасности, а некоторые содержат потенциально опасный уровень бора — химического вещества, который при длительном воздействии может стать причиной заметного ухудшения состояния с симптомами в виде кратковременной диареи, боли и судорог в желудке, тошноты и рвоты.

Опасный химический элемент, поясняют эксперты Witch, содержится в бораксе — веществе в составе слайма, которое делает его объемным и липким. Его же, кстати, рекомендуют использовать для изготовления слаймов в домашних условиях (другое название боракса — тетраборат натрия).

Европейское агентство по химическим веществам (European Chemicals Agency) отдельно предупреждает, что, помимо кратковременного воздействия, бор может навредить фертильности и спровоцировать серьезное раздражение слизистой оболочки глаза. Кроме того, вещество способно нанести вред нерожденному ребенку, если в контакт с ним вступает беременная женщина.

Но вернемся к исследованию: как мы уже говорили, в независимом тестировании “приняли участие” 11 популярных слаймов, которые можно купить в магазинах товаров для детей и онлайн. Результаты показали, что 8 слаймов превышают допустимый безопасный предел содержания бора (300 мг на килограмм), в то время как ряд образцов более чем в четыре раза превышает этот показатель.

“Мы уверены, что родители, приобретающие слаймы для своих детей, будут шокированы тем, сколько потенциальных опасностей таит в себе эта безобидная игрушка”, — говорит Никки Стопфорд (Nikki Stopford), директор по исследованиям Witch.