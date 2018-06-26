Современные люди болеют раком в 50 раз чаще древних

В некоторых западных сообществах частота онкологических заболеваний составляет до 500 случаев на тысячу человек. Ученые из Университета Западного Онтарио (University of Western Ontario) решили выяснить, насколько реже болели раком древние египтяне. Для этого они исследовали 1087 скелетов, похороненных на кладбище рядом с оазисом Дахла в Египте. Этим скелетам было от 1500 до 3000 лет. Поскольку мягкие ткани в течение такого длительного времени разлагаются, специалисты искали следы, которые рак оставляет на костях. Таким образом они обнаружили шесть скелетов, обладатели которых, вероятно, когда-то были онкобольными – на их костях остались характерные повреждения. Вероятнее всего, заявила научная группа по итогам анализа, эти шесть пациентов имели следующие заболевания: две женщины помоложе – рак шейки матки, молодой человек – рак яичек (оба этих заболевания связаны с вирусом папилломы человека, которым люди страдают очень давно), пожилой мужчина – рак толстой кишки, пожилая женщина – карциному, ребенок в возрасте дошкольника – лейкоз.

У пожилого мужчины сохранились и мягкие ткани, что позволило подтвердить диагноз «аденокарцинома толстой кишки». Молодые женщины и мужчина умерли довольно рано, и, скорее всего, они страдали указанными видами рака, так как именно в их возрастных группах он встречается чаще всего, кроме того, вирус, который провоцирует развитие рака яичек и шейки матки, эволюционировал в Африке. У пожилой женщины мог быть рак яичников, молочной железы или также толстой кишки. У ребенка практически каждая кость свидетельствовала о системной болезни организма, и с учетом распространенности разных видов онкозаболеваний у него, вероятнее всего, был острый лейкоз.

Таким образом, вероятность заболеть раком в Древнем Египте составляла менее 1 процента. Однако ученые подчеркнули, что из-за малой сохранности мягких тканей часть больных могли не привлечь их внимания, возможно, несколько случаев было пропущено, но вряд ли их было больше, чем ученым все же удалось обнаружить. Специалисты заключили, что, вероятно, рак в Древнем Египте встречался приблизительно в одном случае на 100 человек, что примерно в 50 раз меньше, чем сейчас. Одна из причин этого – высокая продолжительность жизни в современном мире, многие египтяне не доживали до соответствующего диагноза.