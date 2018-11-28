Смертельный микроб прячется на самом видном месте

Кроме метициллинрезистентного золотистого стафилококка и кишечной палочки есть еще одна бактерия, которая становится все более опасной из-за устойчивости к антибиотикам. Правда, ее часто упускают из виду, а все потому, что она чересчур «обычная».

Речь идет об эпидермальном стафилококке S. epidermidis, который в норме присутствует у нас на коже. И большинство людей даже не подозревает, что их «личный» S. epidermidis давно уже перестал быть безобидным.

К счастью, этот микроб еще не способен атаковать нас снаружи. Но в случае любой хирургической операции эпидермальный стафилококк может проникнуть в кровь и его резистентные формы будет сложно подавить антибиотиками. Такие случаи происходят все чаще.

Самое интересное, что не всегда причиной резистентности становятся мутации самой бактерии. Ученые говорят, что все дело в генах. Исследователи из Университета Бата изучили образцы тканей у пациентов, перенесших тяжелое инфицирование S. epidermidis после операций по замене тазобедренного или коленного суставов или фиксации переломов, и сравнили их с образцами мазков, взятых с кожи здоровых добровольцев. Был выявлен 61 ген, провоцирующий повышенную болезнетворность стафилококка.

Эти гены помогают бактерии размножаться в кровотоке, уклоняться от иммунного ответа хозяина, делают клеточную поверхность липкой, благодаря чему микроорганизмы приобретают способность образовывать биопленки и повышают свою устойчивость к антибиотикам.

До сих пор ученым даже не приходило в голову разрабатывать особые средства защиты от эпидермального стафилококка, настолько он был привычным, а победа над ним — очевидной. Но пришло время подумать о новых линиях защиты. Как минимум, с помощью выявления опасных генов можно предвидеть, у каких пациентов риск развития послеоперационных инфекций будет выше и уделить им особое внимание.