Лук и чеснок спасут кишечник от рака

Наши предки активно применяли лук в лечении самых разных болезней, но мы пренебрегаем древней врачебной мудростью. Да и зачем нам какой-то лук, когда в нашем распоряжении возможности современной фармакологии? А еще он неприятно пахнет.

Однако новое исследование ученых из Китайского медицинского университета говорит о том, что лук забыт совершенно напрасно. Ведь он обладает удивительным свойством минимизировать заболеваемость раком кишечника.

Специалисты исследовали диету пациентов с раком кишечника и с помощью опросников сравнивали ее с диетой контрольной группы. В той и другой группе было ровно 833 участника, специально подобранных так, чтобы обеспечить сопоставимость по возрасту, полу и месту жительства.

Самая яркая статистическая закономерность оказалась связана с употреблением лука и чеснока, включая все виды лука, а также чесночные стебли. С использованием математических моделей исследователи выяснили, что вероятность возникновения колоректального рака у любителей лука и чеснока была на 79 (!) процентов ниже, по сравнению с теми, кто закусывал лучком-чесночком лишь изредка или вовсе не употреблял ни того, ни другого. Собственно, чем больше было чеснока и лука в рационе, тем ниже был риск рака кишечника.

Пока ученые не могут объяснить механизм данного явления. Также они не дают ответ, как же быть со стойким луково-чесночным запахом. Но,возможно, ради столь мощной профилактики рака решение пахучей проблемы найдется.