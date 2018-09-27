Аппендицит вполне можно лечить без операции

Аппендицит – воспаление червеобразного отростка слепой кишки. Принято считать, что единственным способом борьбы с воспалением является удаление воспалившегося отростка. Ученые, впрочем, в последние годы все чаще проводят исследования, результаты которых демонстрируют, что отказ от операции возможен, а с воспалением вполне справятся антибиотики.

Результаты исследования финских ученых – еще одно тому подтверждение. Паулина Салминен (Paulina Salminen) и ее коллеги из Университетской больницы в Турку более пяти лет наблюдали за пациентами, которые прошли лечение антибиотиками вместо аппендэктомии. Оказалось, что в течение пяти лет повторный приступ после курса антибиотиков развивался лишь у трети больных, а большинству пациентов аппендицит больше не напоминал о себе. Некоторым из тех, кому все-таки операцию провели, она оказалась не нужна – приступ аппендицита оказался ложным. Ученые оценили эффективность антибиотиков в 64%.

При этом у каждого четвертого пациента, принесшего операцию, были зафиксированы осложнения, среди тех, кого лечили антибиотиками, осложнения возникли лишь в 7% случаев.

Исследование финских ученых – наиболее длительное из всех проведенных, а его результаты свидетельствуют о том, что от оперативного лечения аппендицита могут отказаться.