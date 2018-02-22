Почему мужчины (а не женщины) должны убираться дома

Любые отношения — это сложная работа, в которую, чтобы результат оказался именно таким, каким должен, следует вкладываться каждому из партнеров. И речь не только о двух влюбленных или паре, которая решила съехаться, но также о семьях, которые вместе уже многие годы. Часто камнем преткновения между мужем и женой становится домашняя работа. Так сложилось, что именно женщина берет на себя все обязанности по дому, включая стирку, уборку и готовку, но правильно ли это? Моральную сторону вопроса пока оставим, и посмотрим, что по этому поводу говорит наука.

А говорит она следующее: если не всю, то большую часть работы по дому должен делать мужчина. Потому что, как показывает новое исследование, опубликованное American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, домашняя работа влияет на функцию легких женщин, но не мужчин.

Чтобы сделать этот вывод, ученые проанализировали данные исследований на схожие темы, полученные в результате наблюдения за людьми в течение 20 лет. Выяснилось, что функция легких у женщин, «ответственных за чистоту дома», снижалась быстрее, чем у мужчин, которые делали то же самое, даже при использовании похожих чистящих средств. Аналогичные результаты, сообщают ученые, наблюдались у мужчин и женщин, которые профессионально занимались уборкой.

«Женщины чаще мужчин занимаются уборкой дома, однако мы выяснили, что воздействие чистящих средств на легкие может представлять серьезную опасность для их респираторной функции в перспективе, — приводит International Business Times слова авторов исследования. — C другой стороны, мы увидели, что при той же частоте взаимодействия с чистящими средствами с легкими мужчин ничего подобного не происходит».

Обратимся к цифрам. Ученые определили, что женщины, которые убираются дома раз в неделю, ежегодно теряют около 3 миллилитров объема легких, женщины, которые убираются чаще — 4,3 миллилитра, а женщины, которые профессионально занимаются уборкой — 7,1 миллилитров. Чтобы сделать данные более «говорящими», ученые сравнили эти показатели с изменениями, которые происходят с легкими курильщиков. Справедливости ради, уборку сложно назвать такой же опасной для здоровья, как курение, но оба действия оказывают пагубное влияние на легкие, и это важно учитывать.

«Кратковременные эффекты химических продуктов, используемых нами для уборки помещений, становятся все более очевидными и документированными, однако нам пока не хватает данных о долгосрочном воздействии, — говорит ведущий автор исследования Сесиль Сванс (Cecile Svanes) из American Thoracic Society. — Мы предполагаем, что вещества в составе бытовой химии могут ускорить и темпы снижения функции легких, связанные с возрастными изменениями. Но это, конечно, необходимо проверять».

Но что если у вас нет мужчины, на которого можно было бы переложить уборку? Не убираться совсем, очевидно, так себе вариант. Без паники — исследователи предусмотрели это. Тем женщинам, которые планируют продолжать убираться в квартире с той же периодичностью, как и раньше, ученые советуют внимательно изучать состав чистящих средств, которые они покупают, выбирая эко-варианты с соответствующими сертификатами.

«На самом деле, нам не так уж нужны все эти специальные средства, чтобы поддерживать в доме чистоту, — добавляет Сванс. — Кусочка ткани или губки и обычной воды будет достаточно для большинства целей, которые вы преследуете».