5 вещей, за которые собаки на нас тайно обижаются

Собаки, в отличие от кошек, не слишком хорошо хранят секреты. Если им что-то нравится, то им это нравится. Если нет, то вы наверняка поймете это по поведению домашнего любимца. Собака — открытая книга в смысле эмоций и желаний. Но все-таки в мире есть вещи, которые они терпеть не могут, а их хозяева об этом даже не догадываются. Хотите узнать, о чем речь? Ответ — в нашем материале.

Запрет на обнюхивание

«Мы не очень ценим запахи, но собаки живут в обонятельном мире, — говорит IFL Science Александра Горовиц (Alexandra Horowitz), эксперт в области поведения животных из Колумбийского университета (Columbia University). — Когда вы идете на прогулку со своей собакой, вы вместе видите и обоняете, но мы в основном видим, а собаки в основном обоняют». Именно поэтому, поясняет Горовиц, собаки очень расстраиваются, когда вы запрещаете им нюхать каждый встречный бордюр, дерево, невидимую вещь в траве или других собак. Просто потому, что таким образом они познают мир.

Запуск фейерверков

Хорошо известно, что собаки, услышав фейерверки, обычно напрягаются. И у вас, как бы вы того ни хотели, не получится объяснить им, что весь шум и гам организован по поводу чего-то хорошего — собака в любом случае будет воспринимать это как небо, которое на нее «нападает». Большинство хозяев совершенно справедливо держат своих собак в закрытом помещении во время запуска фейерверков, чтобы сохранить их спокойствие. Однако, как отмечает Battersea Cats And Dogs Home, вы не должны ограничивать собаку стенами одной комнаты. Просто потому, что она почти наверняка поытается убежать от шума, так что небольшое помещение может увеличить риск потенциальных повреждений. Как помещения, так и самой собаки, что гораздо важнее.

Ограничение независимости

Да, собаки — наши верные спутники. И да, их способность всегда находиться рядом, будучи готовыми в любой момент встать на нашу защиту, одна из многих причин, почему мы их так любим. Но о чем в данном случае не стоит забывать даже самому привязанному к своему любимцу человеку, так это о том, что собаке важно чувствовать независимость. Эксперты Battersea Cats And Dogs Home указывают на то, что вы можете «уменьшить стресс собаки в долгосрочной перспективе, если будете давать ей определенную независимость». Для этого они предлагают позволить собаке деятельность, которой она может наслаждаться без вашего участия (лучше всего здесь сработают специальные игрушки для животных).

Незнакомцы в новых местах

Исследования показывают, что собакам нравятся новые места, но только в том случае, если они оказываются там с людьми, с которыми постоянно живут. То есть, со своими хозяевами. Так, в исследовании 2014 года было обнаружено, что стресс у собак, измеряемый частотой сердечных сокращений, значительно увеличивался, когда они попадали в новое место, плюс, когда их гладил человек, которого они не знают. Безусловно, все собаки разные, так что, возможно, ваш любимец настолько коммуникабельный, что для него этот стресс окажется незначительным. И все-таки вам лучше не оставлять собаку с незнакомыми людьми в незнакомом месте без особых причин.

Обнимашки

Это спорный вопрос, но тем не менее. Исследование, проведенное в 2016 году в Университете Британской Колумбии (University of British Columbia, UBC), показало, что собакам не очень нравится обниматься, хоть они этого и не показывают. Анализ 250 фотографий животных, находящихся в объятиях человека, позволил говорить о том, что на 81,6% из них собаки выглядели скованными, как если бы им было неудобно. Остальные снимки оказались либо нейтральными, либо двусмысленными (10,8%), либо радостными (7,6%). Специалисты в области поведения животных замечают, что это может быть правдой хотя бы потому, что собаки — не люди, так что им не обязательно нравится то, что доставляет нам удовольствие. Кроме того, говорят эксперты, сильные объятия могут восприниматься ими как вторжение в личное пространство.