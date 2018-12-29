Есть вопрос: как не набрать вес на новогодних каникулах

Начнем с главного: далеко не все беспокоятся о набранных за праздники килограммах, так что если кого-то вес совершенно не волнует, у него есть на это полное право. С другой стороны, если вы точно не хотели бы после десяти дней выходных обнаружить, что не влезаете в любимые джинсы, то этот материал окажется полезным.

Исследование, совсем недавно опубликованное в Британском медицинском журнале (British Medical Journal), показало, что люди, которые регулярно взвешивались во время длинных выходных (по крайней мере два раза в неделю), и знали, какие упражнения лучше всего сжигают калории, набранные с новогодними угощениями, избегали увеличения веса.

Авторы исследования говорят, что регулярный мониторинг веса — то, к чему следует приучать детей еще со школьного возраста, потому что цифры, и мы видим это во все новых исследования, действительно работают.

Несмотря на то, что в среднем за новогодние праздники человек набирает от 0,5 до 1 килограмма, этот вес не уходит сразу, как нам того, конечно, хотелось бы. И потому велик риск, что через 10 лет в “активе” этого условного человека будет уже 10 лишних килограммов.

Когда группа ученых из Бирмингемского университета (University of Birmingham) и Университета Лафборо (Loughborough University) захотела узнать, помогут ли “немного большие усилия на Новый год” снизить риски, они попросили 272 добровольцев следовать той схеме, которая была им случайно определена. И в то время как в первой группе участники взвешивались и получали информацию о способах “перекрытия” набранных калорий, контрольная группа получала только листовки о ЗОЖ без каких-либо рекомендаций по рациону.

Анализ данных показал, что участники контрольной группы в среднем набрали 0,37 килограмма, тогда как участники первой группы не только не набрали, но даже потеряли в среднем 0,13 килограммов.

И хотя ученые признают, что выборка была небольшой, так что необходимы дополнительные исследования, уже сейчас можно сказать, что если тенденция потери веса в последнем случае сохраняется, то польза для здоровья этого подхода окажется существенной.