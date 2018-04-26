5 неочевидных продуктов, которые мешают вам спать

Если вы хотите спать спокойно и сладко, то наверняка держите в голове, что перед сном важно избегать большой тройки продуктов: кофеина, сахара и алкоголя. Это не означает, что вы совсем не можете позволить себе выпить чашку капучино или съесть чизкейк в вечернее время (потому что, как известно, если очень хочется, то можно), но все-таки стараетесь этого не делать.

Однако если с перечисленными продуктами все более или менее понятно, то что насчет тех из них, которые не кажутся очевидными? В этом материале — сразу пять перекусов, способных помешать спокойному ночному сну.

Острая пища

Не так давно мы рассказывали о том, что острая пища на первом свидании может заставить женщину благосклоннее отнестись к мужчине. Но ваша постель — не ресторан, а ваша цель в ней — не романтические победы, а глубокий и качественный сон. Так что острые чипсы, крылышки и даже салат с острой заправкой лучше оставить на более подходящее время.

В ходе одного австралийского исследования удалось установить, что те его участники, которые ели горчицу или табаско во время ужина, проводили в режиме глубокого сна меньше времени, чем обычно. «Но помимо того, что острая еда связана с нарушениями сна, она также может провоцировать изжогу и кислотный рефлюкс», — добавляет в комментарии The Kitchn Линел Шнеберг (Lynelle Schneeberg) из Американской академии медицины сна (American Academy of Sleep Medicine).

Баклажаны

Да, баклажаны — это вкусно и в известной степени универсально. Плюс, это овощи, так что они, кажется, даже на ночь не повредят. Но ключевое слово здесь «кажется», потому что на самом деле с ними не все так просто. Исследователи говорят, что баклажаны, хотя по их мягкому вкусу этого никогда не скажешь, оказывают на организм стимулирующее действие, что, в свою очередь, серьезно мешает вашему сну. В чем проблема? «В баклажанах содержится повышенное количество тирамина — аминокислоты, понимающей уровень естественного гормонального стимулятора норадреналина», — объясняет Нейт Уотсон (Nate Watson) из SleepScore Labs.

Огурцы

Хрустящие огурцы кажутся вполне здоровой закуской, особенно с учетом всех бонусов, которые они могут нам обеспечить. И это совершенно справедливо, но с небольшим дополнением: обилие воды в огурцах вряд ли пойдет вам на пользу вечером. Точно так же, как если вы выпьете два стакана воды перед сном, салат из огурцов на ужин может привести к увеличению производства мочи. А если вам приходится вставать среди ночи, чтобы избавиться от лишней жидкости в мочевом пузыре, о полноценном восстановлении не может быть и речи. К слову, в этом смысле опасны не только огурцы, но и другие водосодержащие овощи и фрукты, такие как сельдерей, томаты, капуста, арбузы, яблоки и цитрусовые.

Грейпфрут

Мы уже упомянули цитрусовые в предыдущем пункте, потому что проблема перенасыщения водой, если вы съедите слишком много, здесь тоже сохраняется. Но отдельный пункт фрукту, как логично предположить, достался по другой причине. А именно — из-за высокого содержания кислоты, способной привести к сильнейшей изжоге ночью (и особенно, если у вас уже есть проблемы с желудком). Так что будьте внимательные и осторожны, если собираетесь съесть грейпфрут во второй половине дня. Да и вообще: потому что, если честно, при наличии желудочной реакции даже пара кубиков как часть фруктовой тарелки могут доставить вам массу неприятностей.

Бекон

Если вы где-то слышали, что бекон отлично усыпляет, но не стали разбираться в вопросе подробно, то вы, спешим предположить, могли подумать, что речь идет о яичнице с беконом на ужин. А вот и нет. Во-первых, бекон помогает некоторым людям заснуть только тогда, когда они слушают его умиротворяющее шкварчание. Во-вторых, как составляющая ужина он работает ровно наоборот, поскольку любая тяжелая еда перед сном, предупреждают специалисты, неизменно станет проблемой.

«Не ешьте обед на ужин, — говорит Линел Шнеберг. — Дело в том, что тогда организму придется использовать энергию для переваривания, и вы, скорее всего, не сможете заснуть. Кроме того, такой подход к последнему за день приему пищи способен увеличить риск расстройства желудка».